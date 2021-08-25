النيجر.. مقتل 16 وإصابة 9 من أفراد الجيش في منطقة باروا في هجوم لـ "بوكو حرام"

قتل 16 جنديا وأصيب 9 آخرون، في هجوم شنه تنظيم بوكو حرام، على قوة عسكرية متمركزة في منطقة باروا جنوبي شرق النيجر.

القاهرة، 25 أغسطس - سبوتنيك . وفي بيان نشرته وزارة الدفاع بالنيجر، أوضحت أنه في الليلة بين 24 و25 أغسطس/آب، في حوالي الساعة الواحدة صباحا، تعرضت قوات الدفاع والأمن في باروا، بمنطقة ديفا، لهجوم من قبل المئات من عناصر بوكو حرام ، قادمين من تشاد.

وبين أن الرد السريع واليقظ من القوات المسلحة ساهمت في رد الهجوم وإيقاع خسائر فادحة في صفوف العدو.

ولفت البيان إلى أن 16 عسكريا من قوات الدفاع والأمن قتلوا، بينما أصيب 9 آخرون، في حين تكبد العدو 50 قتيلا، إضافة إلى استيلاء القوات النيجرية على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وفي البيان، وجه وزير الدفاع، باسم رئيس الجمهورية، العزاء لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما وجه تحياته للقوات العسكرية لشجاعتها، وروح الالتزام التي أظهرته.

وتشهد النيجر هجمات متعددة خلال العامين الأخيرين، والتي تسببت في مقتل المئات من المدنيين وقوات الأمن والجيش.

وفي 17 آب/أغسطس الجاري، أعلن مسؤول محلي غرب النيجر، مقتل 37 مدنيا، في هجوم يشتبه شنه متطرفون على قرى، كما قتل 15 شخصا وأصيب اثنان في منطقة بانيبانغو في الـ 9 من هذا الشهر.

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