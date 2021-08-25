كوخافي يوجه بفتح تحقيق في "تسريب نشاط للجيش الإسرائيلي" ضد السفن الإيرانية

أمر رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بفتح تحقيق للوقوف على كيفية تسريب هجوم بلاده على سفن إيرانية لوسائل الإعلام الأجنبية. .

ويدور الحديث عن تقرير نُشر منذ ستة أشهر في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أفاد أنه منذ عام 2019، قصفت إسرائيل ما لا يقل عن 12 سفينة إيرانية تحمل نفطا وأسلحة في طريقها إلى سوريا، على ما أفادت به القناة الإسرائيلية الرسمية "كان".

بعد النشر، بدأت إيران في مهاجمة السفن المملوكة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه بعد النشر، تضررت الحملة البحرية الإسرائيلية ضد إيران.

وقالت القناة: "يبدو أن المعلومات التي تم نشرها سربها مصدر إسرائيلي. ومع ذلك، يقدر الجيش الإسرائيلي أن المعلومات لم يتم تسريبها من الجيش".

وقبل نحو شهر تعرضت ناقلة النفط"ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" - التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية - لهجوم في الخليج العربي.

ومطلع أغسطس/آب الجاري، أصدرت الدول الصناعية السبع (G7) بيانا قالت فيه "كل الأدلة تشير بشكل لا لبس فيه إلى أن إيران هي الفاعل"، وقبل ذلك بأسبوع، اتهمت بريطانيا والولايات المتحدة إيران بمهاجمة السفينة.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد أن سعيد أراجاني - المشغل الرئيسي للطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري، هو من يقف خلف استهداف "ميرسر ستريت".

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