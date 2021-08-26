موظفو السفارة البريطانية في كابول تركوا وثائق عن أفغان عملوا معهم "متناثرة على الأرض"

كشفت تقارير صحيفة، الخميس، أن الموظفين بوزارة الخارجية البريطانية تركوا وثائق عن أفغان عملوا معهم في السفارة بكابول، وذلك مع سيطرة حركة طالبان على مجمع السفارة البريطانية في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن موظفين بوزارة الخارجية البريطانية تركوا وثائق بها تفاصيل عن اتصالات مع مواطنين أفغان عملوا معهم متناثرة على أرض مجمع السفارة البريطانية بكابول والتي استولت عليها طالبان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز ردا على التقرير "تم سحب سفارتنا بوتيرة سريعة نتيجة تدهور الوضع في كابول. تم بذل كل جهد لتدمير مواد حساسة".

وقالت الصحيفة إنها عثرت على الوثائق التي تحدد هوية سبعة أفغان يوم الثلاثاء بينما كان مقاتلو طالبان يقومون بدوريات في السفارة. وقالت الصحيفة إنها سلمت تفاصيل ثلاثة موظفين أفغان وثمانية أفراد من عائلاتهم إلى وزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز في وقت متأخر اليوم الخميس "بشكل حاسم تمكنا الآن من إيصال هذه العائلات الثلاث إلى بر الأمان".

والثلاثاء الماضي، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أنه تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من أفغانستان منذ 13 آب/ أغسطس الجاري، بينهم 5500 مواطن أفغاني.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن عملية الإجلاء في أفغانستان ستتواصل إلى حين يسمح الوضع الأمني ذلك، مشيراً إلى أنه ليس هناك موعد محدد لإنهاء العملية.

يذكر أنه في 15 أغسطس/آب استطاعت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن 31 أغسطس/آب هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وإن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد الاحتلال.

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