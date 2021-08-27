بلينكن يبحث مع نظيره البريطاني الهجوم الإرهابي المروع في مطار كابول

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، خلال اتصال هاتفي، الهجوم الإرهابي المروع في مطار كابول.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "بلينكن بحث هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب الهجوم الإرهابي المروع في مطار كابول، واتفقا على أهمية استمرار التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب".

ولقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 160 في سلسلة من الهجمات الإرهابية، وقعت في وقت سابق اليوم الخميس، في كابول، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الصحة الأفغانية.

وقال جنرال أمريكي كبير إن هجوما انتحاريا مزدوجا في كابول تبنى تنظيم "داعش" الأرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته أسفر عن مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين يوم الخميس، مضيفا أن القوات الأمريكية تتوقع مزيدا من الهجمات حتى مع استمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان مسؤوليته وقال إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف "مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي".

ويحرس مقاتلو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) محيط المطار، وثمة عداوة بينهم وبين تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) و"خراسان" وهو التنظيم الأفغاني المتحالف مع "داعش".

وذكر مسؤول في "طالبان" طلب عدم ذكر اسمه إنه "يخاطر حراسنا بحياتهم عند مطار كابول، إنهم يواجهون تهديدا أيضا من تنظيم "داعش".

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