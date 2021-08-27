وزير الدفاع الأسترالي: جنودنا غادروا مطار كابول قبل الهجوم

قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون اليوم الجمعة إنه لا يوجد جنود أستراليون بين القتلى في الهجوم الانتحاري الذي وقع بمطار كابول وإن جميع أفراد الجيش غادروا أفغانستان قبل الهجوم.

وقال داتون للصحفيين في كانبيرا "سنرى ما سيقوله الأمريكيون في الأيام المقبلة. ينصب التركيز في الوقت الحالي على التأكد من أن الأمريكيين والبريطانيين وأولئك الذين ما زالوا في كابول يمكن نقلهم بأمان. وهذا هو التركيز الوحيد في الوقت الحالي"، بحسب رويترز.

ولقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 160 في سلسلة من الهجمات الإرهابية، وقعت في وقت سابق اليوم الخميس، في كابول، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الصحة الأفغانية.

وقال جنرال أمريكي كبير إن هجوما انتحاريا مزدوجا في كابول تبنى تنظيم "داعش" الأرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته أسفر عن مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين يوم الخميس، مضيفا أن القوات الأمريكية تتوقع مزيدا من الهجمات حتى مع استمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان مسؤوليته وقال إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف "مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي".

ويحرس مقاتلو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) محيط المطار، وثمة عداوة بينهم وبين تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) و"خراسان" وهو التنظيم الأفغاني المتحالف مع "داعش".

وذكر مسؤول في "طالبان" طلب عدم ذكر اسمه إنه "يخاطر حراسنا بحياتهم عند مطار كابول، إنهم يواجهون تهديدا أيضا من تنظيم "داعش".

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