لماذا استقبل بايدن رئيس وزراء إسرائيل في غرفة الطعام الرئاسية؟

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقاءه الأول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي وصل الثلاثاء الماضي إلى واشنطن في زيارة رسمية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "وصل رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى البيت الأبيض اليوم (الجمعة). تم استقباله من قبل رئيس البروتوكول الأمريكي باسكت روبرتس".

وأضافت: "وقّع بينيت على دفتر الزوار الرسمي واستقبله لاحقا الرئيس جو بايدن. عقد الاجتماع في غرفة الطعام الرئاسية الخاصة وليس في المكتب البيضاوي - تكريما لبينيت".

وكان من المفترض أن يعقد اللقاء، أمس الخميس، إلا أنه تم تأجيله إثر انفجار شهده محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، وعقد الرئيس الأمريكي لقاءات عاجلة لبحث تداعيات الهجوم على عمليات الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وبعد الاجتماع الثنائي، سيدلي بايدن وبينيت بتصريحات لوسائل الإعلام، وويعقب ذلك اجتماع العمل بمشاركة طاقمهما.

وسينضم إلى الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ومسؤولون كبار آخرون.

فيما يضم الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، وسكرتير الحكومة شالوم شلومو، ورئيس مكتب رئيس الوزراء تال غان تسفي، والسكرتير العسكري آفي غيل، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن والأمم المتحدة جلعاد إردان، والمستشارة السياسية لبينيت شمريت مئير.

بعد الاجتماع، سيصدر بينيت وبايدن بيانا مشتركا لوسائل الإعلام. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي عبر الهاتف الليلة الماضية بعد الهجوم في كابول. وقال بينيت لبايدن إن إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة في هذا الوقت الصعب، بينما رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يتطلع إلى لقاء بينيت غدا (الجمعة)، وأنه يشكره على إظهار تفهمه لتغيير الموعد.

ووصل بينيت، الثلاثاء، إلى واشنطن، حيث التقى وزيري الدفاع الأمريكي لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن.

ومن المقرر بحسب تصريحات سابقة لبينيت، أن يعرض الأخير على الرئيس الأمريكي خططا جديدة لـ "كبح" البرنامج النووي الإيراني.

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