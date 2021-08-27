تسجيل
17:47 GMT27 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بايدن خلال لقاء مع بوتين في جينيف

    صراع محتمل بين "داعش" وطالبان... وبايدن في مواجهة الشارع الأمريكي

    © Sputnik . Sergey Guneyev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049271873_0:0:3125:1757_1200x675_80_0_0_e7cb9d2a50c59922276221bbaa76356e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202108271049960407-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/

    تداعيات وانعكاسات عدة للعملية الإرهابية التي وقعت في محيط مطار كابول، وأودت بحياة العشرات وأكثر من 150 مصابا.

    العملية التي وقعت في منطقة تخضع لسيطرة القوات الأمريكية، الخميس 26 أغسطس/آب الجاري، سيكون لها الكثير من التداعيات على الجانب الأمريكي وكذلك الداخل الأفغاني.

    الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يلقي بملاحظاته حول تفجيرات مطار كابل، 26 أغسطس/ آب 2021
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    بايدن لمنفذي هجوم مطار كابل: لن نصفح وسنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن
    رسائل عدة حملتها العملية الإرهابية التي أعلن تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي، مسؤوليته عنها، إذ يرى الخبراء بأن التنظيم يريد التأكيد على وجوده، ويحاول أيضا أن يستقطب المزيد من العناصر بهذه الضربة للقوات الأمريكية.

     تنافس بين داعش وطالبان 

    من ناحيته، قال الخبير الأمني المغربي، عبد الشرقاوي الرديني، إنه طبعد إعلان تنظيم "داعش" - ولاية خرسان - مسؤوليته عن الهجوم الذي عرفه مطار كابول، والذي أودى بعشرات القتلى والجرحى الذين سقطوا في صفوف القوات الأمريكية والأفغان، فإن أفغانستان ستعرف تنافس شديد بين "داعش" وتنظيم القاعدة الذي سترتفع أسهمه ليس فقط أفغانستان ولكن في جميع النقط الرمادية المتواجد فيها على المستوى الدولي".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن

    "العملية الإرهابية التي استهدفت مطار كابول أظهرت أن جهات وجماعات مسلحة لطالبان أصبحت تابعة للتنظيم الإرهابي "داعش" المصنف على قوائم الإرهاب"، ومن غير المستبعد أن تكون جماعة "بدري 313" التابعة للحقاني هي من وقفت وراء الهجوم، وذلك لعدة أسباب ومن أهمها استعمال شبح الإرهاب لضمان التزام الدول الغربية مغادرة أفغانستان في حدود نهاية الشهر".

    ويرى الرديني أن "الضربة هي استثمار استراتيجي من طرف حركة طالبان لتسريع عملية المغادرة".

    تأثر صورة الإدارة الأمريكية

    وبشأن التأثيرات على مستوى الإدارة الأمريكية، يشير عبد الشرقاوي الرديني إلى أن "هذه الضربة تشكل تحديا كبيرا وتضع الاستراتيجية الأمريكية المتبعة مند دخول قواتها في أفغانستان، والتي كلفت مئات الملايير من الدولارات أمام أسئلة حارقة".

    ويرى أن تنظيم داعش" الإرهابي" من خلال هذه الضربة "يظهر تغيير العقيدة لدى حركة طالبان التي كانت جد قريبة من تنظيم القاعدة، لكن الرسائل إلى أطراف أخرى داخل أفغانستان من أجل حسم الاختيارات وتحالفات في المرحلة المقبلة، وأنها بداية حرب بين القاعدة و داعش فوق الأراضي الأفغانية".

    ولاية خراسان 

     كما يرى الرديني أن "داعش المتمثلة في ولاية خرسان، منطقة تضم أجزاء من أفغانستان الحالية وباكستان وإيران وآسيا الوسطى، قريبة جدا من "طالبان" وأعضاء كثيرة من جماعات حقاني، خاصة القوات الخاصة المعروفة  بـ"بدري 313"، الذين  تواجدوا في بؤر توتر عديدة واكتسبوا خبرة في سوريا، العراق، باكستان وحتى الشيشان".

    ويتابع الخبير الأمني أنه

    "على الرغم من أن العملية بقدر ما  كانت موجهة للاستهلاك الخارجي، إلا أنها محددة في تقاطبات، وكذلك الاصطفافات المقبلة التي سيعرفها الصراع المقبل بين طالبان والقوى المضادة، في الشمال الشرقي في وادي بانشير بقيادة الجبهة الوطنية للمقاومة بقيادة أحمد مسعود وأمر الله صالح، وأطراف أخرى من جماعات أخرى متطرفة ومسلحة".

    فيما قال الخبير الأمني اللبناني، العميد شارل أبي نادر، إن "الانعكاسات والتداعيات السلبية ظهرت قبل التفجير، من خلال التخبط والضياع الأمريكي في إدارة الانسحاب من أفغانستان".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الفشل في ترقب أو استباق تقدير  السيطرة الكاسحة لطالبان على أغلب الولايات الأفغانية والمناطق الحدودية قاد للانفجار الكارثي الذي نفذته داعش، إضافة إلى فشل مضاعف في إجراءات الأمن والحماية، بالرغم من ورود معلومات شبه أكيدة عن عمل إرهابي تحضر له داعش".

    تداعيات مرتقبة 

    وشدد أبي نادر على أن "الانفجار سيكون له آثاره المؤذية، وتداعيات على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتحديد، كونه يتحمل مسؤولية الانكشاف الأمني والعسكري والاستعلامي، والذي وضع الوحدات الأمريكية والمتعاونين معها من الأفغان في بقعة محددة (مطار كابول)، وكأنها هدف سهل لداعش الإرهابي".

    كما يرجح "احتمالية حدوث حراك أمريكي داخلي بمشاركة الديمقراطيين، بالإضافة للجمهوريين، نحو تحميل الرئيس بايدن المسؤولية بالضغط عليه للاستقالة".  

    وبشأن رسائل "داعش" من وراء التفجير، يوضح شارل أبي نادر أنها "متعددة وفي أكثر من اتجاه، إذ تريد التأكيد على أنها موجودة في أفغانستان، وبمستوى غير بسيط وبقدرات إرهابية غير سهلة، إذ تؤشر العملية الانتحارية المزدوجة إلى امتلاك التنظيم كل مقومات إعادة إطلاق عملياته ومناوراته وفرض نفسه طرفا قويا على الساحة الأفغانية، وانطلاقا منها على الساحات المحيطة بأفغانستان".  

    صراع مرتقب

    من ناحية أخرى تحمل العملية إشارات نحو الاشتباك أو الصراع المرتقب بين "داعش" و"طالبان"، إذ يشير الخبير الأمني إلى أن الطرفين غير متفاهمين في العمق وفي الخفاء، وأن التفجير وقع في منطقة صعبة ومحمية أمنيا من طالبان ومن الأمريكيين".

    وتابع بقوله أن "لطالبان قدرة معروفة على مسك الأرض والميدان، وأنه من غير المستبعد وجود تواطؤ بين الطرفين، (داعش وطالبان) سهل عملية التفجير".

    في نفس الإطار، قال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، الدكتور حسام شعيب، إن "الانعكاسات التي تطال الجانب الأمريكي كبيرة إلا أنها ليست خطيرة".

    المطالبة باستقالة بايدن

    عناصر تنظيم طالبان خارج مشفى، حيث ينم احضار جرحى عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
    © AFP 2021 / Wakil Kohsar
    البنتاغون: انتحاري واحد فقط هو من نفذ تفجير مطار كابول
    وأضاف شعيب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكذلك كل المعارضين للرئيس الأمريكي جو بايدن يرون في الموقف الحالي فرصة لمطالبة بايدن بتقديم استقالته، إلا أن الأمر لن يضر من الناحية الاستراتيجية وتعامل أمريكا مع المنطقة".

    ويرى شعيب أن "الأزمة لن تؤثر بشكل كبير، إلا أنها تشكل قاعدة شعبية للبناء عليها في المستقبل، وأن طالبان قد لا تستطيع السيطرة على كامل أفغانستان".

    وأشار إلى

    "تخوفات من أن تتحول أفغانستان إلى إمارة جديدة للتنظيم الإرهابي "داعش"، في ظل احتمالية خروج جماعات جديدة من قلب القاعدة وطالبان هناك".

    وكان تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن، في وقت سابق، مسؤوليته عن انفجار في محيط مطار كابول صباح أمس الخميس.

    ونقلت وكالة "رويترز"، عن وكالة أنباء "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حسابها على قناة تليغرام، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابل أمس الخميس.

    وكان مسؤول أمريكي قد قال إن انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي، هو المسؤول عن الانفجار في محيط مطار "كابول".

    ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الأحداث، قوله إن المعلومات الأولية تفيد أن انتحاري تابع لـ"داعش"، هو المسؤول عن الانفجار بالقرب من بوابات مطار كابول.

    وقالت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية إن التفجير استهدف بوابة "آبي"، التي يستقبل من خلالها الجنود الأمريكيين، الأفراد الأمريكيين والأفغان في رحلات الإجلاء من مطار كابول.

    وأضافت المصادر بقولها: "الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا".

    ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم أن الانفجار كان هجوما انتحاريا، وقع في إحدى بوابات مطار كابول، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

    انظر أيضا:

    عمليات نوعية... القوات العراقية تقتل قياديين وتطيح بـ14 عنصرا من "داعش"
    مسؤول أمريكي: انتحاري من "داعش" المسؤول عن انفجار مطار ‏كابول
    "داعش" يعلن مسؤوليته عن انفجار مطار كابول
    نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: لمسات "داعش" واضحة في هجوم مطار كابل
    مسؤول بالبنتاغون: داعش يسعى لمهاجمة حشود مطار كابول
    الكلمات الدلالية:
    الرئيس الأمريكي جو بايدن, حركة طالبان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    أحداث الأسبوع في صور
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك