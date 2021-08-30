وفاة امرأة بعد تلقيها لقاح فايزر في نيوزيلندا

ذكرت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أن امرأة توفيت عقب تلقيها لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 اعتبرت أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر.

وأضاف البيان أن اللجنة أشارت إلى وجود مشكلات طبية أخرى، تحدث في الوقت نفسه، وربما أثرت على النتيجة بعد التطعيم.

New Zealand Reports First Death Linked To Pfizer COVID-19 Vaccine https://t.co/tggTrJVcBm pic.twitter.com/p6EMbqOZM4 — NDTV News feed (@ndtvfeed) August 30, 2021

في غضون ذلك، سجلت نيوزيلندا 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين.

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