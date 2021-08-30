إعصار "إيدا" يقطع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل في أمريكا...فيديو

وفقًا لموقع "poweroutage"، فإنه لا توجد كهرباء عند 1000809 أسرة في لويزيانا. أما في ولاية ميسيسيبي المجاورة، فكان أكثر من 40 ألف منزل دون كهرباء.
Footage taken from a backyard in Houma, Louisiana, shows raging winds and rain from Hurricane Ida. pic.twitter.com/B8F7MwJRLA— USA TODAY (@USATODAY) August 30, 2021
وضرب الإعصار الذي تم تقييمه من الدرجة الثانية، ساحل لويزيانا، يوم أمس الأحد، واشتد فوق الولاية، حيث تجاوزت رياحه 165 كيلومترًا في الساعة.
SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.— ABC News (@ABC) August 29, 2021
LIVE UPDATES: https://t.co/S1Phqc9Gta pic.twitter.com/OsbrFFK2NM
ووفقًا للسلطات المحلية، تم إيقاف تزويد مدينة نيو أورلينز تمامًا بالتيار الكهربائي بسبب تأثير الإعصار.
Y’all … I don’t even know what wizardry this is but it’s terrifying. #HurricaneIda— Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) August 29, 2021
🎥 Scott Alexander in the New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن كارثة طبيعية في ولاية لويزيانا، داعيا الجهات المختصة إلى الإسراع بإنقاذ أرواح المواطنين.
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