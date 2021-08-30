الخارجية السويسرية ردا على طالبان: جنيف تعترف بالدول فقط

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية، بيير آلان إلتشينغر، أن سويسرا مستعدة للتحدث مع جميع الأطراف، بما في ذلك حركة طالبان (محظورة في روسيا) لتحقيق السلام في أفغانستان، لكنها تعترف فقط بالدول.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية على بيان ممثل طالبان حول الاستعداد لإقامة حوار مع سويسرا، بالقول: "سويسرا تعترف بالدول وليس الحكومات. للمساهمة في السلام والاستقرار في أفغانستان، سويسرا مستعدة للتحدث مع جميع الأطراف".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن طالبان لم تتوجه بعد رسميًا إلى سويسرا لإجراء اتصالات.