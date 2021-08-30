سفير "أنصار الله" لدى إيران يتهم السعودية وأمريكا بارتكاب جرائم حرب في اليمن

اتهم سفير جماعة "أنصار الله" اليمنية لدى طهران، إبراهيم الديلمي، أمريكا والسعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن، مؤكدًا أن إدراج "أنصار الله" ضمن ما يسمى بلائحة الإرهاب لن يغير نهج التصدي للمعتدين.

وقال الديلمي، في حوار مع برنامج "بلا حدود" على القناة الثانية الإيرانية، إن "ما يحدث اليوم في اليمن ناجم عن أطماع آل سعود وقادة أمريكا"، مؤكدا أن هناك أكثر من 50 جبهة حرب في اليمن، وذلك حسب وكالة "فارس " الإيرانية.

وحول السلاح الذي تقاتل به قوات "أنصار الله"، قال إن "اليمن له ماض طويل في تصنيع السلاح"، مؤكدا أن "الأمريكيين يروجون وكأن الشعب اليمني لا يمتلك أي قدرات، في حين أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستخدم هي من صنع الخبراء اليمنيين".

وبشأن مفاوضات السلام، قال إن "المفاوضات مع السعودية لم تنقطع لكنها شهدت الكثير من المنعطفات"، مضيفا أن "أنصار الله"، شددت على ضرورة إنهاء الحرب على وجه السرعة وعدم التدخل في شؤون اليمن والتعويض عن الخسائر، والإفراج عن الأسرى اليمنيين.

ورحب الديلمي، بأي تفاوض واتفاق بين إيران والسعودية، وقال: "لا مشكلة لنا مع هذا الأمر ونعتقد أنه يمكنه أن يساعد في نمو وازدهار المنطقة".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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