أمريكا تحذر من تهديد إرهابي "حقيقي" لمطار كابول في الساعات الأخيرة من الإجلاء

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، من تهديد "حقيقي" و"نوعي" بشن هجمات جديدة على مطار كابول، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للولايات المتحدة لإتمام انسحابها المحموم من أفغانستان الذي شابه عنف "داعش".

حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن موعدا نهائيا لسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول غد الثلاثاء، ليقترب من نهاية أطول حرب خاضتها بلاده، التي بدأت ردا على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

حتى مع اقتراب وجود القوات الأمريكية في أفغانستان من نهايته، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين إنه "الوقت الحالي، وقت خطير بشكل خاص".

وأضاف في حديث اليوم الاثنين: "تيار التهديد لا يزال حقيقيا وما زال نشطا وفي كثير من الحالات لا يزال نوعيا"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

تسببت عودة حركة طالبان الإسلامية المتشددة (محظورة في روسيا)، التي أطيح بها في عام 2001 لكنها استعادت السلطة قبل أسبوعين، في موجة نزوح جماعي للأفغان والأجانب المذعورين على متن رحلات الإجلاء بقيادة الولايات المتحدة.

تلك الرحلات الجوية، التي أخرجت أكثر من 122 ألف شخص من مطار كابول، ستنتهي رسميا يوم الثلاثاء عندما تنسحب آخر وحدات القوات الأمريكية.

يشكل تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان المنافس لطالبان أكبر تهديد للانسحاب، بعد تنفيذه تفجيرا انتحاريا خارج المطار أواخر الأسبوع الماضي، أودى بحياة أكثر من 100 شخص، بينهم 13 عسركيا أمريكيا.