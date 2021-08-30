بلينكن: ندعو حكومات العالم لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو حكومات العالم لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري، التي لا تزال قائمة حتى الآن، وذلك في ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على "تويتر"، اليوم الاثنين: "كل عام، يتم الإبلاغ عن حالات جديدة لاختفاء قسري تتعرض له أفراد عائلة أو أصدقاؤها بعدما تم ضبطهم أو اعتقالهم بواسطة مسؤولين حكوميين أو بواسطة أشخاص تابعين لتلك الحكومات".

وتابع: "في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري... ندعوا جميع الحكومات لإنهاء تلك الظاهرة".

ويحتفل العالم في الـ 30 من أغسطس/ آب من كل عام باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

وتقول الأمم المتحدة، إن الاختفاء القسري، هو "أسلوب استراتيجي" تستخدمه بعض الحكومات لبث الرعب داخل مجتمعاتها، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تولد شعورا بغياب الأمن يتجاوز أقارب الضحية إلى باقي المجتمع.

وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير عن الاختفاء القسري، أن هذه الظاهرة لم تعد حكرا على الأنظمة الدكتاتورية، وإنما تحول إلى وسيلة ضغط سياسي على الخصوم في بعض النزاعات الداخلية.

ويقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب يضاعف المعاناة والألم لدى ذوي الضحايا.

Every year, friends and family members vanish after being arrested, detained, or abducted by government officials or accomplices. On the International Day of the Victims of Enforced Disappearance, we call on governments to #EndEnforcedDisappearances. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

وأكد غوتيريش أنه من حق المجتمعات أن تعرف حقيقة ما يحدث بالنسبة للاختفاء القسري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مضيفا: "أدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوفاء بهذه المسؤولية".