أمريكا تعيث فسادا بمطار كابول وتدمر 73 طائرة قبل رحيل آخر جندي من أفغانستان

عاثت الولايات المتحدة فسادا، يوم الاثنين، في مطار كابول حيث دمرت القوات الأمريكية الموجودة في المطار قبل المغادرة عشرات الطائرات والمركبات.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون)، إن الجيش الأمريكي دمر منظومة دفاع صاروخي "CRAM" في مطار كابل بسبب صعوبة تفكيكها. مشيرا إلى أنها استخدمت لاعتراض هجمات تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا).

وأضاف وفقا لموقع ذا هيل، أن الجيش الأمريكي أعطب طائرات ومدرعات قبل انسحابه من مطار كابل. مؤكدا في الوقت ذاته أن "معظم الطائرات التي تركناها في أفغانستان كانت خارج الخدمة".

وكشف ماكنزي، أن الجيش دمر 70 عربة مصفحة مضادة للألغام و27 مدرعة هامفي في مطار كابل. بالإضافة إلى 73 طائرة.

واستدرك قائد القيادة المركزية الأمريكية قائلا إن الجيش الأمريكي لم يعطل المطار بالكامل.. حافظنا على معدات أساسية فيه لتشغيله مستقبلا، ونحن مستعدون للمساعدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حركة طالبان، محمد نعيم، الاثنين، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول. مضيفا أن "أفغانستان نالت استقلالها الكامل".



بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن علقت الوجود الدبلوماسي في كابول ونقلت العمليات إلى الدوحة.. وستعمل مع أي حكومة أفغانية مستقبلية، وأي حوار أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحركه مصالحنا الوطنية.

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