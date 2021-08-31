برلماني إيراني: رد طهران على أي استهداف للناقلة المتوجهة للبنان سيكون قاسيا

هدد المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، بأن رد طهران على أي استهداف للناقلة المتوجهة للبنان من إيران سيكون قاسيا.

طهران- سبوتنيك. وقال مشكيني في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء: "رد طهران على أي استهداف للناقلة المتوجهة إلى لبنان سيكون غير قابل للتحمل بالنسبة للطرف الآخر وهم الآن يفكرون ويحسبون هذه هذه الأمور جيدا. إنهم يعرفون جيدا مدى تكلفة هذه التحركات مع إيران".

وأضاف: "يعرف الإسرائيليون أنفسهم جيدا ويعرفون ماذا سيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حال ضربوا ناقلة النفط المتجهة إلى لبنان".

وتابع: "في السابق، لم يكن بإمكان أمريكا فعل أي شيء بالسفن التي أرسلناها إلى بلدان أخرى، والآن لا يستطيعون فعل أي شيء.. بلد محتاج للوقود ويمكننا بيع النفط وأخذ ثمنه وفق القانون الدولي مثل كل دول العالم".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أعلن في وقت سابق، أن سفينة محملة بالوقود ستنطلق من إيران باتجاه لبنان، وأكد أن سفينتين أخريين ستتبعانها.

وردا على التهديدات باستهدافها، قال نصر الله إن السفينة الإيرانية "منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها سنعتبرها أرضا لبنانية".

وأمس قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها"، مضيفا و"طالما استمر لبنان بالطلب، ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد".

وأكد زاده، أن "الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر".