بلينكن يحتفل بإطلاق اليوم العالمي لذوي الأصول الأفريقية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يشعر بالفخر بمناسبة إطلاق أول احتفال باليوم العالمي لذوي الأصول الأفريقية، الذي يوافق اليوم الـ 31 من أغسطس/ آب 2021.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "إطلاق الاحتفال العالمي لذوي الأصول الأفريقية يجعلني أشعر بالفخر"، مضيفا: "يعكس هذا اليوم حجم المساهمات الاستثنائية للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية والأفارقة في كل مكان حول العالم، ونجدد دعوتنا لإنهاء التمييز في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الخارج".

I am proud to commemorate the inaugural International Day for People of #AfricanDescent. We reflect on the extraordinary contributions of Black Americans and the African diaspora and renew our call to eliminate discrimination at home and abroad. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 31, 2021

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه تم إطلاق الاحتفال باليوم العالمي للمنحدرين من أصول أفريقية لأول مرة في الـ 31 من أغسطس هذا العام، تقديرا لمساهمات الأفارقة عالميا.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز المساهمات الاستثنائية للأفارقة في كل أنحاء العالم من خلال إطلاق اليوم العالمي لذوي الأصول الأفريقية.