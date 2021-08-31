زاخاروفا تعلق على حديث ستولتنبرغ حول أفغانستان

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على تصريح الأمين العام لحلف الناتو حول أفغانستان، بإعادة صياغة سطور من قصيدة كتبها الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين، وفق معنى مغاير.

موسكو – سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على موقع "تيلغرام":

"يبدو لي أنهم (الأفغان) لن ينسوه هم أيضاً، لا هو ولا منظمته "الرائعة" (الناتو)، وبإعادة صياغة أسطر من (أشعار) بوشكين بمعنى مغاير، كـ(أقذر نموذج لأقذر خسة)".

وفي وقت سابق، وعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بعدم نسيان أولئك الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان عقب مغادرة آخر القوات الأمريكية من مطار كابول وخضوعه لسيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

هذا وغادر الجيش الأمريكي ليلة 31 آب/أغسطس، مطار كابول، منهيا الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.