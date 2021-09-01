أمريكا تحذر النازحين بسبب إعصار إيدا: لا تعودوا لبيوتكم

حذر مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، النازحين الذين فروا من إعصار "إيدا"، من العودة إلى بيوتهم.

وقال المسؤولون إن النازحين الذين فروا قبل أن يضرب الإعصار جنوب لويزيانا، عليهم عدم العودة لمنازلهم، مع بدء فترة التعافي الطويلة والشاقة، بحسب وكالة "رويترز".

وصرحت دين كريسويل، مديرة وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية، بأن "المسؤولين لم يتمكنوا من استكمال تقييم الأضرار بشكل كامل لأن الأشجار المتساقطة تسد العديد من الطرق".

واصطفت السيارات لمسافة ميل تقريبا، من أجل الحصول على مياه الشرب، والتي يقوم متطوعين في لوكبورت بلويزيانا بإحضار للسكان.

وقالت شركة الكهرباء "إنتيرجي" اليوم: "قد يستغرق التقييم الكامل للأضرار أيام عدة، حيث يتعذر الوصول إلى العديد من المناطق في الوقت الحالي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

تم تأكيد أربع حالات وفاة حيث بدأت الطواقم في الانتشار في القوارب والمركبات على الطرق الوعرة للبحث في المجتمعات التي عزلتها العاصفة العملاقة، كما فُقد رجل بعد أن قتله تمساح على ما يبدو.

ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لأشخاص ينتشلون المتعلقات من سيارات غمرتها المياه وصور منازل مدمرة، في حين ظلت الأضرار في نيو أورلينز نفسها محدودة.

قال مطار نيو أورليانز إن جميع الرحلات القادمة والمغادرة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء ألغيت، فيما ألغت شركات الطيران ما يقرب من 200 رحلة يوم الأربعاء.

"إيدا" - التي تم تخفيض تصنيفها الآن إلى منخفض استوائي - تسببت في انقطاع الطاقة عن أكثر من مليون عقار في جميع أنحاء لويزيانا، وفقًا لمتتبع انقطاع التيار "باور أوتيج".

وأفاد مسؤولون بأن شخصا قتل في سقوط شجرة في برايريفيل، فيما توفي ضحية ثانية أثناء محاولته القيادة عبر مياه الفيضانات على بعد 60 ميلا (95 كيلومترا) جنوب شرق نيو أورليانز.

في ولاية ميسيسيبي، التي اجتاحتها الأمطار الغزيرة، أدى انهيار طريق إلى مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة، حسبما ذكرت دورية على الطريق السريع بالولاية.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة في سانت تاماني باريش إن رجلا يبلغ من العمر 71 عاما تعرض للهجوم و"قتل على ما يبدو على يد تمساح أثناء سيره في مياه الفيضانات عقب إعصار إيدا".

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