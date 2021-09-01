مساعدات إنسانية أمريكية على شكل أدوية ضد فيروس كورونا لأوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستحصل من الولايات المتحدة على أدوية كمساعدات إنسانية "باملانيفيماب" و"إيتيسيفيماب" ضد فيروس كورونا، تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار.

موسكو - سبوتنيك. وقال لياشكو، بحسب مكتبه الصحفي: "ستزودنا الحكومة الأمريكية، بمشاركة الشركة المصنعة للأدوية ضد فيروس كورونا، وكمساعدات إنسانية، أدوية ضد "كوفيد-19"، تم تسجيلها لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية-وكالة الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكية (التابعة لوزارة الصحة)، والتي ينصح باستخدامها للمرضى الذين يعانون من المرض بدرجة خفيفة إلى متوسطة، وخاصة المعرضين لخطر الإصابة الشديدة"، وأنه يجري حالياً، نقل الأدوية إلى المطار لشحنها إلى أوكرانيا.

وأوضح الوزير "تكافح هذه الأدوية الفيروس بشكل مباشر، حيث تقوم هذه الأدوية بالالتصاق ببروتينات الفيروس، مانعة اختراق الخلية والتكاثر اللاحق، ما يسرع شفاء مرضى فيروس كورونا، ويمنع المضاعفات والنقل إلى المستشفيات".

وجاء في بيان وزار الصحة الأوكرانية بهذا الصددة: "كجزء من التعاون مع حكومة الولايات المتحدة، ستتلقى أوكرانيا أدوية مبتكرة ضد فيروس كورونا. وستصل قريبًا مساعدات إنسانية بقيمة 20 مليون دولار تقريبًا، سيتم نقلها إلى المناطق عن طريق المؤسسات الخيرية".

وستتسلم أوكرانيا "20 ألف زجاجة من باملانيفيماب و40 ألف زجاجة من إيتيسيفيماب". ويشار إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاقات النهائية بشأن الإمدادات خلال زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للولايات المتحدة.