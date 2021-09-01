الدفاع القرغيزية: تدريبات "جنوب– 2021" تجري في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الحالي

أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع القرغيزية، اليوم الأربعاء، بأن تدريبات "جنوب-2021" العسكرية ستجري في مقاطعتي باتكين وأوش، في الفترة من 2 إلى 4 أيلول/سبتمبر، وذلك للتدريب على أعمال الهيئات والإدارات التابعة السلطات العسكرية والحكومية وعناصر الإدارة المحلية في ظروف النظام العسكري ونظام الطوارئ في مناطق معينة للجمهورية.

بيشكيك - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال ناطق باسم المكتب الإعلامي لوكالة سبوتنيك: "من المخطط أن تجري، في الفترة من 2 إلى 4 أيلول / سبتمبر عام 2021 ، في مقاطعتي باتكبن وأوش لجمهورية قرغيزستان، مشروع مراكز قيادة وتعبئة مشترك "جنوب-2021".

وأضاف الناطق باسم الوزارة بأن: "الهدف من هذا المشروع هو التدريب على ممارسة أنشطة الهيئات والإدارات التابعة السلطات العسكرية والحكومية وعناصر الإدارة المحلية في ظروف النظام العسكري ونظام الطوارئ في مناطق معينة للجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ التعبئة العملية للوحدات العسكرية التي يجب أن يتم تشكيلها وقيام هذه الوحدات بتنفيذ المهام المخصصة لها في ظروف تفاقم الوضع. "

ووفقا للناطق، سيشارك في هذه التدريبات 1.5 ألف مواطن مدني وأكثر من 200 عسكري من صلب تنظيم وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية ووزارة الطوارئ، بالإضافة إلى جهاز حرس الحدود.