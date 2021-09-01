البيت الأبيض: لن نتعجل بالاعتراف بـ"سلطة طالبان" في أفغانستان

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه لا يتعجل الاعتراف بنظام "طالبان" (المحظورة في روسيا) سلطة في أفغانستان، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على أفعالها.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي:"لن نتعجل بالاعتراف بسلطة طالبان في أفغانستان"، مؤكدة أن ذلك "يتوقف على أفعالها".

يذكر أنه في 15 أغسطس/آب المنصرم استطاعت "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، فيما بقيت ولاية "بنجشير" الواقعة شمال شرق، كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

والثلاثاء انتهت عمليات إجلاء القوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة كابول.

وقال الرئيس، بايدن إن عمليات الإجلاء من أفغانستان "نجاح استثنائي" للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن أنفقت 300 مليون دولار يوميا خلال وجود قواتها في أفغانستان.

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