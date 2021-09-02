شركات الأدوية الأمريكية تناقش إنتاج "سبوتنيك V" لتصديره إلى دول ثالثة

قال أليكسيس رودزيانكو، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham)، إن شركات الأدوية الأمريكية تتفاوض بشأن إمكانية إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" للتصدير إلى دول ثالثة.

وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": التقينا بالأمس مع ممثل صندوق الاستثمار المباشر الروسي، يكتسب مشروعهم الكبير "سبوتنيك V" المزيد والمزيد من الاعتراف الدولي. حتى أنهم يأملون بدء الإنتاج في بلد لا يعترف بـ"سبوتنيك V"، ولكن من أجل التصدير إلى دولة ثاثلثة".

وردًا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات جارية مع الشركات الأمريكية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V"، أجاب رودزيانكو: نعم، المفاوضات جارية.

"سبوتنيك V" هو لقاح يعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدًا والتي تم تطويرها في معهد "غماليا". يتضمن مخطط التطعيم إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع. يعتبر الشخص محميا بعد 21 يومًا من إدخال المكون الثاني.

اليوم، تم تسجيل "سبوتنيك V" في 70 دولة، ويبلغ إجمالي عدد سكان جميع البلدان التي وافقت على اللقاح 4 مليارات شخص، وهو ما يمثل أكثر من 50% من سكان العالم.