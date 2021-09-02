إسرائيل تفتتح "ميناء الخليج في حيفا" على ساحل البحر المتوسط

افتتحت إسرائيل، أمس الأربعاء، في مدينة حيفا "ميناء الخليج"، والذي بدأ العمل بصورة كاملة، في حين سيتم بعد شهرين افتتاح "ميناء الجنوب" في مدينة أشدود جنوب البلاد.

© Sputnik . AMMAR AWAD بضغوط أمريكية… "الكابينيت" الإسرائيلي يتخذ قرارا خطيرا بشأن الصين ، صباح اليوم الخميس، بأن "ميناء الخليج" تديره الشركة الصينية SIPG (مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ) ويعد من أكبر مشاريع البنى التحتية في إسرائيل، وتم استثمار 5.5 مليار شيكل في البنية التحتية والمعدات، فيما يغطي الميناء الجديد مساحة 840 دونما بحريا، واستغرقت عملية بنائه 6 سنوات.

ويتوافق الميناء الجديد المقام في مدينة حيفا على البحر المتوسط، وتشغيله مع المعايير الدولية، بما يشمل استخدام التقنيات الخضراء ووسائل تخفيض التلوث البيئي، في وقت سيتيح الميناء الإسرائيلي لأول مرة للسفن الضخمة بطول 400 متر وعرض 62 مترا، والتي تحمل 18 ألف حاوية، بالرسو في إسرائيل، فهو مخصص في الأساس لتحميل وتفريغ سفن الحاويات.

وتم تدشين الميناء الإسرائيلي الجديد برصيف بطول 800 متر وعمق 17.3 متر، وتفريغ مثل هذه السفن سيكون عبر غرفة مراقبة خاصة تستخدم رافعات هي الأكثر تطورا في العالم وكذلك أنظمة معلومات متطورة.

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