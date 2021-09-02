النمسا تعلن التبرع لإيران بمليون جرعة لقاح ضد كورونا وتؤكد تعزيز التعاون معها

أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع طهران، والتبرع بمليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" إلى طهران، خلال الأسبوعين المقبلين.

طهران- سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، للوزير النمساوي مع نظيره الإيراني، أمير حسين أمير عبد اللهيان.

وقال بيان صدر عن الخارجية الإيرانية، إن "وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ، أكد في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استعداد النمسا لتعزيز التعاون مع طهران والتبرع بمليون جرعة لقاح ضد (كوفيد-19) خلال الأسبوعين المقبلين".

وشكر الوزير النمساوي إيران على "مساعدتها في نقل الرعايا النمساويين من أفغانستان"، مشددا على "ضرورة تبادل وجهات النظر حول الاتفاق النووي واستئناف محادثات فيينا".

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