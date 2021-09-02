المبعوث النووي الكوري الجنوبي: واشنطن لا تزال ملتزمة بالحوار مع بيونغ يانغ

اختتم المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "نوه كيو دوك"، زيارته الرسمية التي كان يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل بحث استئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن "كيو دوك" يتولى منصب كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية، إضافة إلى منصب الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وقال "كيو دوك" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بحل قضايا بيونغ يانغ على وجه السرعة، مشيرة إلى أنها تولى هذا الأمر أولوية.

واستمرت زيارة المبعوث النووي الكوري الجنوبي إلى واشنطن 4 أيام، التقى خلالها بالعديد من المسؤولين الأمريكيين، أبرزها كورت كامبل، الذي يتولى منصب منسق السياسات الخاصة في المحيطين الهندي والهادئ بالبيت الأبيض.

عودة المبعوث النووي الكوري الجنوبي إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة https://t.co/13pSQOJZ2M — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) September 2, 2021

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت في تقرير لها أنه من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد أعادت تشغيل مفاعلها النووي الرئيسي، القادر على إنتاج البلوتونيوم الخاصة بإنتاج الأسلحة النووية.