أردوغان: السياحة التركية بصدد تعويض خسائر كورونا وتجاوزها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قطاع السياحة التركية وصل إلى مستوى يؤهله تعويض الخسائر التي مني بها بسبب جائحة كورونا بل وتجاوزها.

وأوضح أردوغان خلال كلمة له في ولاية ريزة شمال شرقي تركيا: "بالنسبة لقطاع السياحة فقد وصلنا خلال وقت قصير إلى مستوى يعوّض خسائرنا"، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف الرئيس التركي: "التضخم ليس مشكلتنا فحسب بل مشكلة العالم بأسره ومنطقة اليورو تتعامل مع أعلى معدل في السنوات العشر الأخيرة".

ومطلع يوليو/تموز الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا قفز إلى اعلى مستوياته في عامين ليصل إلى 17.5%.

وتراجع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال عامي الجائحة بعد أن وصل العدد في 2019 إلى 4 ملايين سائح.

ويسهم قطاع السياحة التركي في الاقتصاد بما يصل إلى 12 في المئة، وهو مصدر رئيسي للإيرادات الأجنبية لتعويض الاختلالات الكبيرة في الميزان التجاري.

ومن المتوقع أن ينتعش النشاط ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة، مع أن إلغاءات في بداية الموسم بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس أدت إلى فرض إجراءات عزل عام جزئي في مايو/ أيار.