إثيوبيا توقع اتفاقية بملايين الدولارات لاستيراد معدات عسكرية من تركيا

وقعت الحكومة الإثيوبية عقدًا مع شركة تركية في مجال الدفاع والفضاء، لعقد صفقات أسلحة أنفقت من خلالها أديس أبابا 51.7 مليون دولار على الطلب.

وبحسب وسائل إعلام تركية، بلغ إجمالي الصادرات التي حققها قطاع صناعة الدفاع والفضاء التركي خلال شهر أغسطس/ آب 2021 ما مقداره 284 مليون و722 ألف دولار أمريكي.

وبحسب الوسائل، تلفت إثيوبيا وفرنسا وتونس والمغرب الانتباه إلى كمية الواردات الضخمة، والتي كان نصيب إثيوبيا من نفقاتها 51.7 مليون دولار.

ويتطلع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الآن إلى تركيا للمساعدة في تحديين رئيسيين يواجهان أديس أبابا، هما النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا ونزاع تيغراي.

ويوم الأربعاء، سافر رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أنقرة حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما قال مسؤولون آخرون إنه "يناقش قضايا ثنائية".

ووقع آبي أحمد خلال الزيارة التي استغرقت يومًا واحدًا "اتفاق تعاون عسكريا وماليا" مع الرئيس أردوغان، وفقًا لرسالة رسمية.

وتسعى إثيوبيا للحصول على دعم بديل من دول مثل تركيا حيث أن آبي أحمد على خلاف متزايد مع دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، الذين طالبوه بإجراء حوار مع جبهة تحرير تيغراي الشعبية.