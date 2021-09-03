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    عناصر حركة طالبان تسيطر على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021

    المتحدث باسم طالبان يؤكد سيطرة الحركة بشكل كامل على ولاية بنجشير

    © REUTERS / STRINGER
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    أعلن بلال كريمي المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الجمعة السيطرة بشكل كامل على ولاية بنجشير شمالي أفغانستان.

    وقال كريمي: "أصبحت بنجشير تحت سيطرة" الإمارة الإسلامية ".

    في سياق متصل، قال مصدر في مقر شرطة كابول لوكالة سبوتنيك إن ولاية بنجشير الأفغانية وقعت تحت سيطرة حركة طالبان.

    مقاومة بنجشير، أفغانستان 23 أغسطس 2021
    © AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
    مصدر ينفي هروب مسعود وصالح من بنجشير ويؤكد عدم سقوط بريان

    وقال المصدر: "سقطت بنجشير، واعتقل المسلحون المقاومة وجنودها، وهرب أمر الله صالح وأحمد مسعود".

    وكان مراسل وكالة سبوتنيك قد افاد في وقت سابق عن سماع اطلاق نار شديد في مختلف مناطق كابول حاليا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، يرجح أن تكون احتفالا بسقوط بنجشير.

    وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان [المحظورة في روسيا]، ذبيح الله مجاهد، استيلاء الحركة على عدد من المناطق في إقليم بنجشير، بالإضافة إلى أربع نقاط تفتيش.

    وقال مجاهد لوكالة "سبوتنيك"، إن ما لا يقل عن 31 من مقاتلي المقاومة، بينهم ثلاثة قادة، قتلوا خلال هجوم الحركة على المحافظة، كما أشار إلى تدمير دبابتين، واستولت طالبان على عدد من الأسلحة والذخائر.

    وأصبح إقليم بنجشير الذي يقع قرب العاصمة كابول، ملاذاً لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، الذي حذر حركة طالبان مؤخراً من دخول ولاية بنجشير، مسقط رأس عائلته ومحل تواجده الحالي.

    وأكد مسعود أنه يحظى بدعم قوات من الحكومة السابقة والأهالي، وأعرب في الوقت ذاته، عن قبوله فكرة وجود حكومة شاملة بالبلاد تضم الحركة.

    وأنهت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حركة طالبان
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