البحرية الأمريكية تؤكد مصرع 5 بحارة مفقودين بحادث تحطم مروحية

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، مصرع 5 بحارة مفقودين في حادث تحطم هليكوبتر قبالة سواحل سان دييغو.

وجاء في بيان للبحرية الأمريكية "تعلن البحرية الأمريكية وفاة خمسة بحارة مفقودين في تحطم هليكوبتر طراز إم.إتش-60.إس".

TODAY: The #USNavy has declared the five missing crewmembers of an MH-60S helicopter crash, deceased. Search and rescue efforts have shifted to recovery operations. (1/2) DETAILS: https://t.co/mSVtEokkms FILE PHOTO: ⬇️ pic.twitter.com/rFjAWsrRSU — U.S. Navy (@USNavy) September 4, 2021

وأضاف البيان أن المروحية كانت تقوم بعملية طيران روتينية عندما أقلعت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، لكنها سقطت في البحر على بعد 60 ميلا بحريا قبالة سواحل سان دييغو يوم الثلاثاء الماضي.

وتابع البيان: "احتراما للعائلات ووفقا لسياسة البحرية، سيتم حجب هويات البحارة لمدة 24 ساعة بعد إطلاع أقاربهم".

As a matter of respect for the families and in accordance with Navy policy, the identities of the Sailors will be withheld until 24 hours after their next of kin have been notified. (2/2) — U.S. Navy (@USNavy) September 4, 2021

وأوضح البيان أن عمليات البحث والإنقاذ استمرت أكثر من 72 ساعة بواسطة 5 مروحيات وسفن للبحث عن المفقودين . ولفت إلى أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وكان أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية، قد أعلن الثلاثاء الماضي، تحطم مروحية في البحر دون الكشف عن أسباب الحادث، موضحا أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ أحد أفراد الطاقم الذي كان على متن الطائرة.