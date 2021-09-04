مسؤول بريطاني سابق يتهم الغرب بارتكاب "جريمة أخلاقية" بتخزين لقاحات كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون إن تخزين الدول الغنية جرعات لقاح كورونا يعتبر "جريمة أخلاقية.

وأوضح براون، وهو مبعوث خاص للأمم المتحدة، بأن الدول الغنية ترتكب "جريمة أخلاقية" بتخزين جرعات لقاح كورونا بينما تكافح الدول الفقيرة للحصول على الإمدادات، بحسب "رويترز".

ودعا براون، الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع إلى شحن اللقاحات بشكل عاجل من المستودعات في أمريكا وأوروبا إلى أفريقيا.

وأضاف: "نحن في سباق جديد، لإيصال اللقاحات إلى الناس في أسرع وقت ممكن، لكن هذا السباق يسيطر فيه الغرب على إمدادات اللقاح".

وفي أغسطس/ آب الماضي دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعليق تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى نهاية سبتمبر/أيلول على الأقل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "تعليق إعطاء الجرعات المعززة سيوفر جرعات يمكنها تلقيح 10 في المئة على الأقل من السكان في كل بلد حول العالم".

وتشير الصحة العالمية، إلى أن البلدان منخفضة الدخل تمكنت من إعطاء 1.5 جرعة لقاح لكل 100 شخص بسبب نقص الإمدادات.

وفي مايو /آيار، دعا مدير منظمة الصحة العالمية الدول الأكثر ثراء إلى تأجيل خطط إعطاء اللقاحات للأطفال والمراهقين والتبرع بهذه الإمدادات للدول المحتاجة.

وحث على توفير المزيد من اللقاحات لتحالف "كوفاكس" الذي يعمل على توفير جرعات اللقاح للدول الفقيرة.