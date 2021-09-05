تايوان ترسل طائرات باتجاه مقاتلات صينية لتحذيرها من نشاطها العسكري المتجدد

سارعت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، بإرسال طائرات باتجاه مقاتلات صينية من أجل تحذيرها بشأن تجدد نشاطها العسكري داخل نطاقها الجوي.

وأشارت الوزارة إلى أن 19 طائرة، بما فيها قاذفات ذات قدرة نووية، حلقت إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، بحسب وكالة "رويترز".

وبينت وزارة الدفاع التايوانية أن أحدث مهمة عسكرية صينية شملت: 10 مقاتلات من طراز "جيه-16"، وأربع مقاتلات من طراز "سو-30"، بالإضافة إلى 4 قاذفات من طراز "إتش-6" قادرة على حمل أسلحة نووية وطائرة مضادة للغواصات.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال طائرات مقاتلة تايوانية من أجل تحذير الطائرات الصينية، كما أنها نشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها.

ولم يصدر تعليق فوري من الصين، وفقا لـ"رويترز".

وعلى مدار عام أو أكثر ظلت تايوان تشكو من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تجري غالبا في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي، بالقرب من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.

ووصفت الصين أنشطتها العسكرية التي تتعرض لانتقادات ومخاوف من تايوان بأنها ضرورية لحماية سيادة البلاد والتعامل مع "التواطؤ" بين تايبيه وواشنطن.

وكانت وزارة الدفاع التايوانيو حذرت، الأسبوع الماضي، من أن التهديد من الصين كان يتزايد، وأشارت إلى أن القوات المسلحة الصينية يمكن أن "تشل" دفاعات تايوان، وأن تكون قادرة على مراقبة انتشارها بشكل كامل.

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