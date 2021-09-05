الجيش الغيني يغلق الطرق المؤدية إلى العاصمة بعد محاولة انقلاب عسكري

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الغيني أغلق الطرق المؤدية إلى العاصمة كوناكري، بعد محاولة انقلاب شهدتها البلاد.

موسكو- سبوتنيك. وذكرت "غيني نيوز" أن الجيش قطع الطرق على بعد 50 كيلومترا (31 ميلا) من المدينة. في وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "جون أفريق" الإخبارية أن انقلابا كان جاريا في غينيا.

فيما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الموالية للرئيس الغيني اعتقلت 25 عسكريا شاركوا في التمرد الذي شهدته العاصمة كوناكري.

وشهد صباح اليوم إطلاق نار كثيف في العاصمة كوناكري، وقال مسؤول حكومي كبير لوكالة "رويترز" إن الرئيس ألفا كوندي، لم يصب بأذى لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأغلق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي وتمركز العديد من الجنود بعضهم مدجج بالسلاح حول القصر.