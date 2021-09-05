الاتحاد الأفريقي يدين استيلاء الجيش على السلطة في غينيا

دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، لإطلاق سراح الرئيس الغيني ألفا كوندي، بعد احتجازه من قبل قوات خاصة تابعة للجيش، مدينا الاستيلاء على السلطة بالقوة في البلاد.

موسكو - سبوتنيك . وقال بيان للتكتل، "يدين الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أي استيلاء على السلطة بالقوة، ويدعوان إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي".

كما دعا المسؤولان "مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للاجتماع بشكل عاجل، لبحث الوضع الجديد في غينيا، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل هذه الظروف".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الغيني ألفا كوندي، معبرا عن إدانته الشديدة للاستيلاء على السلطة في غينيا بالقوة، وذلك عقب إعلان مجموعة من العسكريين السيطرة على مقاليد الأمور واعتقال الرئيس.

وكتب غوتيريش في تغريدة، تعد أول رد فعل دولي على الوضع في غينيا: "أتابع بشكل شخصي عن كثب التطورات في غينيا. أدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وأدعو للإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.

وفي نوفمبر 2020، قالت المحكمة الدستورية في غينيا إنها قضت للرئيس الغيني ألفا كوندي بولاية ثالثة.

وذكرت وكالة "جون أفريك" الإخبارية أن انقلاباً جارياً في غينيا يوم الأحد، كما وردت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية في العاصمة كوناكري، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الغيني ألفا كوندي.

وبحسب مصادر لـ"جون أفريك"، فإن الانقلاب هو من تدبير قوات الأمن الخاصة التي تشتبك الآن مع الحرس الرئاسي.