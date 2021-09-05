المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا تطالب بإعادة النظام الدستوري في غينيا وتهدد

وقالت المجموعة الاقتصادية في بيان، "ندين بشدة محاولة الانقلاب الذي جرت الأحد 05 سبتمبر 2021 " في غينيا، ونطالب باحترام السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية ألفا كوندي والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الشخصيات المعتقلين".

وأضافت، "وتؤكد المنظمة من جديد عدم موافقتها على أي تغيير سياسي غير دستوري ."

وكانت القوات الخاصة بقيادة مامادي دومبويا، أعلنت في وقت سابق صباح اليوم، القبض على الرئيس كوندي، وتعليق العمل بالدستور، وإغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع.

ووعد دومبويا في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، بإجراء مشاورات وطنية من أجل انتقال سلمي، وكذلك احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها غينيا.

وقال "سنجلس جميعًا لنكتب دستورا يتبنى واقعا قادرا على حل مشاكلنا".

ووسط المخاوف السائدة في البلاد، طالبت السفارة الفرنسية في غينيا رعاياها بالمكوث في المنازل بسبب هذه الأحداث.

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