زلزال بقوة 6.5 درجة بالقرب من كيتيمات بكندا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 6.5 درجة وقع على بعد نحو 164 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من كيتيمات في كولومبيا البريطانية بكندا اليوم الاثنين.