القوات السودانية التشادية تقبض على 30 متسللا إلى ليبيا

ألقت القوات السودانية التشادية المشتركة القبض على عشرات الأشخاص، لدى محاولتهم دخول ليبيا بطريقة غير مشروعة.

وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، فقد أحبطت القوات تسلل 30 شخصا كانوا في طريقهم إلى ليبيا، حيث أرادوا الوصول إليها عبر منطقة أم جرس التشادية.

والـ30 شخصا المقبوض عليهم منهم 22 سودانيا، و3 من جنوب السودان، و5 من إثيوبيا.

واعتبر سعد الهادي البلولة، قائد القوات المشتركة، أن القوات تعمل على تحقيق إنجازات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأنه تم بالتنسيق مع والي غرب دارفور، خميس عبد الله، إعادة كل المقبوض عليهم إلى بلدانهم، بعد تبادل المعلومات.

واتفق السودان وتشاد على عمليات حدودية ضد الجماعات الإرهابية عبر الحدود، في لقاء سابق تم بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس المجلس الانتقالي العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي.

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