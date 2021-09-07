قائد فيلق القدس الإيراني يكشف خسائر أمريكا في أفغانستان

أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أن "إيران تنظر إلى التحولات في المنطقة والعالم، وأنها لا تسمح بزعزعة الأمن على الحدود".

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، إن "قائد فيلق القدس ناقش، في اجتماع غير معلن، قضية فشل أمريكا في أفغانستان، وأكد أن طهران لم تسمح لأحدا بأن يزعزع أمنها"، وذلك حسب "وكالة مهر" الإيرانية.

وتحدث قاآني عن الأضرار التي لحقت بأمريكا في أفغانستان ومنها صرف أكثر من 300 مليون دولار يوميا، مؤكدا أن عدد الوفيات الناجمة للولايات المتحدة في أفغانستان بلغ أكثر من 10 آلاف جندي.

وأكد قائد فيلق القدس، أن الولايات المتحدة دخلت أفغانستان للسيطرة على إيران وروسيا والصين والهند، لكنها في نهاية المطاف فشلت وهربت، كما أنها استخدمت تنظيم داعش الإرهابي في افغانستان لتحقيق أهدافها الخاصة.

يذكر أنه في 15 أغسطس/ آب الماضي، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعدها توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته لأسباب إنسانية.

وأنهت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على مطار العاصمة.

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