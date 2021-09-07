الشيوخ الأمريكي يستمع لشهادة بلينكن حول الانسحاب من أفغانستان

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيدلي بشهادة أمامها الثلاثاء المقبل بشأن مسألة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وبحسب موقع اللجنة على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أكدت اللجنة أن بلينكن سيدلي بشهادة أمامها يوم 14 سبتمبر/ أيلول في جلسة للنظر في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش).

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان، بعد 20 عاما من الحرب، التي بدأتها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وتسبب ذلك في تدهور الأوضاع في أفغانستان بوتيرة متسارعة أدت إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم، وبدء العديد من الدول إجلاء رعايها من أفغانستان.

وتعهدت لجان في الكونجرس يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيقات صارمة حول النهاية الفوضوية لأطول حرب أمريكية الشهر الماضي.

وألقت المعارضة الجمهورية باللائمة على بايدن لكن الديمقراطيين قالوا إنهم سينظرون في العقدين اللذين استغرقتهما الحرب كاملين في ظل رؤساء من الحزبين.