الشورى الإسلامي الإيراني: انتفاضة 8 سبتمبر كشفت الطبيعة الخبيثة للنظام الملكي البائد

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن انتفاضة أهالي طهران في 8 سبتمبر/ أيلول عام 1978 "كشفت الطبيعة الخبيثة للنظام الملكي القمعي البائد".

وأضاف قاليباف، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، قائلا: "إننا نحيي ذكرى الانتفاضة الدموية لأهالي طهران في 8 سبتمبر"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأشار إلى أن "هذه الانتفاضة تمكنت، في مرحلة حساسة وخاصة من الثورة الإسلامية، من الكشف عن الطبيعة الخبيثة للنظام الملكي البائد".

وتابع "نحيي ذكرى هذا اليوم ونسأل الباري تعالى الدرجات العلى لجميع شهداء الثورة الإسلامية خاصة شهداء 17 شهريور".

وأطاحت الثورة الإيرانية في عام 1979 بالشاه محمد رضا بهلوي، العلماني الحليف للغرب، وأدت إلى قيام جمهورية إسلامية بقيادة رجل الدين آية الله الخميني.

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