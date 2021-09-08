لافروف يجري محادثات مع نظيره الإسرائيلي غدا في موسكو

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، يوم غد الخميس الموافق 9 أيلول/سبتمبر في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: "يقوم وزير خارجية إسرائيل ياثير لابيد يومي 8- 9 سبتمبر بزيارة عمل إلى موسكو، يجري خلالها محادثات مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف".

وذكر البيان أن هذا أول لقاء شخصي بينهما منذ تعيين لابيد وزيرا للخارجية الإسرائيلية في حزيران/يونيو؛ حيث تحدثا هاتفيا في مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين يخططان لتنسيق المواقف في الجوانب الموضوعية للأجندة الثنائية والإقليمية والدولية.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص لمواصلة تطوير حوار سياسي صادق وتحسين القاعدة القانونية للعلاقات الروسية الإسرائيلية وتفعيل العلاقات الثقافية والإنسانية".

وقالت الوزارة الروسية إن أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثات سيكون الوضع في سوريا وما حولها.

كما أكدت الخارجية الروسية أنه سيتم بحث الأوضاع في الشرق الأوسط؛ لافتة إلى أن تحقيق الاستقرار الشامل في الشرق الأوسط مستحيل من دون تحقيق حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يقوم على وجود دولتين وعلى أساس قانوني دولي معترف به عالميا.

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