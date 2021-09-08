دول جوار أفغانستان تتفق على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع التدهور الاقتصادي لأفغانستان

أكد وزراء خارجية، باكستان، والصين، وإيران، وطاجيكستان وأوزبكستان، وتركمانستان، خلال الاجتماع الافتراضي اليوم، لدول جوار أفغانستان، على ضرورة اتخاذ خطوات لمنع التدهور الاقتصادي لأفغانستان، لافتين إلى أهمية احترام الحدود السيادية لكل دولة.

إسلام أباد- سبوتنيك. وقال البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جوار أفغانستان، اليوم الأربعاء إنه "يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع التدهور الاقتصادي المحتمل في أفغانستان وهذا يتطلب مساعدات من الدول المانحة".

وتابع البيان أنه "تم الاتفاق على ضرورة احترام الحدود السيادية لكل دولة وعدم استخدام الأراضي الأفغانية للهجوم على أي منطقة".

وأضاف أن الدول الستة "تأمل أن تكون الحكومة التي أعلنتها طالبان بداية لاستقرار الأوضاع في البلاد".

واستضافت باكستان، اليوم الأربعاء، اجتماعا افتراضيا لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان لبحث الأوضاع هناك،.

وبحسب وزارة الخارجية الباكستانية شارك فى الاجتماع دول "الصين وإيران وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان".

ويأتي الاجتماع بعد يوم من إعلان طالبان تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.