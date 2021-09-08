بلينكن يدعو المجتمع الدولي لتوحيد المواقف إزاء أفغانستان

أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يدعو المجتمع الدولي لتوحيد الجهود في مكافحة الأزمة الإنسانية المحتملة في أفغانستان والضغط على حركة طالبان.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان برايس، "وزير الخارجية بلينكن يدعو إلى الوحدة إزاء تخفيف الأزمة الإنسانية المحتملة والإصرار على أن تفي طالبان بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب، ضمان السفر الآمن للمواطنين الأجانب والأفغان الراغبين بمغادرة البلاد، وتشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق الإنسان".

هذا وشارك بلينكن مع نظرائه من عشرات الدول، الأربعاء، في اجتماع وزاري لتوحيد المواقف إزاء أفغانستان.

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