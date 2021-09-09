نحافة زعيم كوريا الشمالية تخطف الأضواء في منتصف الليل... صور

خطف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأضواء خلال العرض العسكري الذي حضره، في منتصف ليل أمس الأربعاء، بنحافته الملحوظة.

وخلال الحدث في وقت متأخر من أمس الأربعاء، ظهر كيم جونغ أون أمام الحشود الحاضرة للعرض العسكري، الذي أقيم بمناسبة مرور 73 عاما على تأسيس الجمهورية، وهو يرتدي بدلة بلون الكريم وربطة عنق بيضاء لامعة، وظهر بنحافة ملحوظة بشكل يعاكس تماما صورته المعروفة.

وابتسم زعيم كوريا الشمالية ردا على التصفيق المدوي من قبل الفنانين والمتفرجين الذين ملأوا ساحة كيم إيل سونغ المضيئة في بيونغ يانغ، حيث أقيم العرض العسكري، والتي سميت على اسم جده، مؤسس الدولة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

كما لوح كيم كونغ أون على نطاق واسع للحشد، وقبّل الأطفال الذين قدموا له الزهور، قبل أن يجلس في مكانه في الشرفة لمشاهدة العرض، وضحك بشدة وصفق للمتظاهرين طوال الحدث، بينما كان يجري محادثات متحركة مع كبار المسؤولين.

(6th LD) N. Korea holds midnight military parade without Kim's address, new weapons https://t.co/lLF1tLIXN4 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) September 9, 2021

ويشكل مظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم كونغ أون، تغييرا صارخا عن عام 2018، عندما أظهرته لقطات تلفزيونية وهو يكافح لالتقاط أنفاسه أثناء مرافقته رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، في رحلة قصيرة إلى جبل بايكتو في كوريا الشمالية خلال فترة المشاركة الدبلوماسية.

© AFP 2021 / STR صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وتظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشارك في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها في بيونغ يانغ، 9 سبتمبر/ أيلول 2021

وقال بارك وون جون، أستاذ دراسات كوريا الشمالية في جامعة إيوا النسائية في سيول، تعليقا على نحافة كيم جونغ أون: "من الواضح أن وجهه أنحف وأنه يتحرك بقوة أكبر بكثير".

ولم يُلق زعيم كوريا الشمالية خطابا خلال العرض العسكري، كما لم يجر خلاله عرضا لأسلحة استراتيجية جديدة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الرسمية (يونهاب) نقلا عن المسؤولين الكوريين الجنوبيين.

© AFP 2021 / - صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وتظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشارك في عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها في بيونغ يانغ، 9 سبتمبر/ أيلول 2021

وتميز العرض العسكري الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ بجرارات تحمل مدفعية وكلاب بحث عسكرية بدلا من صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة استراتيجية أخرى.

كما شوهدت سيارات إطفاء تشبه الطراز نفسه الذي أنتجته شركة صناعة السيارات الألمانية، "مرسيدس بنز"، وفقا لوكالة "يونهاب".

وأصبح فقدان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لوزنه أمرا ملحوظًا منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، عندما ظهر علنيا لأول مرة منذ أسابيع لعقد اجتماع للحزب الحاكم.

ثم قال بعض مراقبي كوريا الشمالية إن كيم جونغ أون قد يكون خسر 10-20 كيلوغراما من وزنه الذي كان 140 كيلو غراما، بحسب "أسوشيتد برس".

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