بلينكن: نرحب بتسهيل طالبان إجلاء أمريكيين ضمن التزامها بالسماح لجميع من يرغب في المغادرة

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بتسهيل حركة طالبان [المحظورة في روسيا] إجلاء أمريكيين وأجانب ضمن التزامها بالسماح لجميع من يرغب في مغادرة أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان: "إن طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية القطرية، أقلعت صباح الخميس من مطار كابول لإجلاء مواطنين أمريكيين وحاملين للإقامة الدائمة، معربا عن شكره للجانب القطري".

وأضاف بلينكن: "نرحب بإجراءات "طالبان" لتسهيل تسيير هذه الرحلة في إطار التزاماتها بالسماح بالمغادرة لمن يحملون وثائق السفر ويرغبون بالرحيل".

ولفت الوزير إلى أن مغادرة الأمريكيين من أفغانستان على متن الخطوط القطرية ثمرة لتعاملنا الوثيق مع شركائنا خاصة مع الدوحة، مؤكدا أن خطوات إضافية مماثلة من قبل طالبان ستلقى نظرة إيجابية من المجتمع الدولي.

وأعلنت حركة طالبان، يوم الثلاثاء الماضي، ملامح تشكيلها الحكومي، حيث أعلنت الملا محمد حسن رئيسا للحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، على أن يشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول، إن محمد يعقوب مجاهد سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، فيما سيتم تعيين سراج الدين الحقاني وزيرا للداخلية.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: "أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل".

يشار إلى أن حركة طالبان وجهت دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة. كما وجهت دعوة خاصة للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارة أفغانستان.

يذكر أن "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار أفغانستان اليوم عبر سبوتنيك.