موسكو تتوقع تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تعكس مصالح الشعب بأكمله

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. اليوم الجمعة، أن موسكو تتوقع تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، تعكس مصالح الشعب الأفغاني بأكمله.

موسكو - سبوتنيك. وقال المندوب خلال جلسة مجلس الأمن: "ينعقد اجتماع اليوم على خلفية إعلان حركة طالبان (الحركة محظورة في روسيا) تشكيل الحكومة المؤقتة. حاليا، يتم تشكيل هياكل جديدة للسلطة. توقعنا وما زلنا نتوقع أنها ستكون شاملة وتعكس مصالح الشعب الأفغاني بأكمله، وجميع القوى العرقية السياسية. هذا هو مفتاح تحقيق السلام في البلاد".

ولفت نيبينزيا إلى أن موسكو أكدت دائمًا أنها مهتمة بالحفاظ على الاستقرار في أفغانستان.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الإثنين، أن موسكو تحث ممثلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بكل الوسائل على الوفاء بوعدهم بتشكيل حكومة شاملة.

ووجهت حركة طالبان، في وقت سابق من يوم الإثنين الماضي، دعوة إلى تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر، لحضور فعاليات الإعلان عن تشكيل الحكومة، بحسب قناة الجزيرة الفضائية، نقلا عن مصدر في الحركة.

وصرح السفير الروسي في كابول، دميتري جيرنوف، يوم الأسبوع الماضي، بأن موسكو على اتصال مع أعضاء طالبان - الأعضاء المحتملين في الحكومة الأفغانية الجديدة، لكنها لا تتدخل في شؤون البلاد.

هذا وتتزايد المخاوف بعد انتصار طالبان وعودتها إلى السلطة، فيما إذا كانت أفغانستان ستتحول مجددا إلى مركز للتخطيط لهجمات إرهابية حيث تبرز مخاطر إعادة تنظيم المجموعات الإرهابية لصفوفها.

ويشير خبراء إلى أن أهداف الجماعات الجهادية مثل تنظيم القاعدة و"داعش" [تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا]، تختلف عن أهداف حركة طالبان، التي تركز على توسيع وترسيخ سلطتها في أفغانستان، في حين تنشط التنظيمات الأخرى على المستوى الدولي ولا تهتم بالحدود.

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