إعلام: العثور على رئيس سابق لمخابرات فنزويلا متنكرا في مدريد

أشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم العثور على رئيس المخابرات الفنزويلي السابق هوغو كارفاخال، الملقب بـ "الصوص"، والذي هرب قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2019.

وبحسب وسائل الإعلام فقد تم العثور على كارفخال في مدريد بفضل المعلومات الواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، التي استنتجت أنه قد قام بتغير مظهره.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية، مساء الخميس، إن كارفاخال اعتقل في مدريد في شقة كان يعيش فيها "في عزلة تامة".

وتلقت الشرطة الإسبانية معلومات حول مكان وجود كارفاخال من الأمريكيين، بحسب ما نقلت صحيفة "موندو"، وكانت الرسالة مؤرخة بتاريخ 17 يونيو 2021.

وجاء في الرسالة معلومات تتعلق بالمنطقة التي يعيش فيها بمدريد ومع من ورقم هاتف المرأة التي استأجر الشقة والسيارة التي تقودها، بالإضافة للنباتات المزروعة في الشقة.بالإضافة لإستخدام كارفخال لشعر مستعار والتنكر بشكل مستمر ليهرب من أعين المتطفلين.

يذكر أنه تم اعتفال كارفخال في مدريد في أبريل 2019 بناء على طلب الولايات المتحدة. في 8 نوفمبر من العام نفسه، أمرت المحكمة الوطنية بتسليم المشتبه به، إلى أنه تمكن من الهرب.

هذا ويواجه رئيس المخابرات السابق قضيتين قضائيتين بتهم تهريب المخدرات والصلات مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا وحيازة أسلحة. وكان كارفاخال مستشارا للزعيم الفنزويلي السابق هوغو شافيز وترأس المخابرات العسكرية للبلاد مرتين في 2004-2011 وفي 2013-2014.