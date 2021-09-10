طائرات روسية تدمر أهدافا معادية خلال مناورات مع بيلاروسيا

بدأت روسيا وبيلاروسيا، اليوم 10 سبتمبر/أيلول، تدريبهما الاستراتيجي المشترك المعروف باسم "مناورة الغرب 2021".

وكشف جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية أن المشاركين في "مناورة الغرب 2021" يستعينون بمجموعة أدوات متنوعة لكشف مواقع العدو الافتراضي اللازم مهاجمتها.

تضم المجموعة أدوات جوية وأرضية . والأدوات الجوية هي الطائرات المسيرة "أورلان-10" و"تاخيون" و"فوربوست" التي تضمن البحث عن الأهداف المعادية بصفة مستمرة والقضاء عليها.

وعلى الأرض، تتم الاستعانة بمجموعة "إيرونيا" البصرية الإلكترونية التي تمكّن من نقل المعلومات اللازمة لضرب الأهداف المكتشفة إلى مرابض النيران في أسرع وقت في أي وقت من النهار والليل وفي جميع الظروف الجوية.

وقال تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"عن طائرة "أورلان" التي تعتبر أهم طائرة مسيرة في صفوف القوات الجوية الروسية، إن طائرات "أورلان" مندمجة في نظام السيطرة على وحدات تكتيكية من القوات المسلحة ولذا تستطيع توجيه كافة الآليات القتالية التابعة للقوات الصديقة ووسائط الدفاع الجوي بضرب الأهداف اللازم تدميرها.

وتتضمن فعاليات "مناورة الغرب 2021" قيام المقاتلات "سو-35إس" و"سو-30إس إم" و"ميغ-31بي إم" و"سو-34" والمروحيات "مي-8" و"مي-28" و"كا-52" و"مي-35" بمهاجمة قوات العدو الافتراضي على الأرض.

وذكر جهاز الإعلام التابع للمنطقة العسكرية الغربية أن أكثر من 80 طائرة ومروحية تابعة لسلاح الجو الروسي تشارك في التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك.