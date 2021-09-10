واشنطن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية وتدعو إلى "التحرك العاجل" لإصلاح الاقتصاد

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بعد أكثر عام من استقالة الحكومة، داعية الى "التحرك العاجل" لإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "إن الولايات المتحدة ترحب بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مما يعبر عن الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

وأضاف: "نحث على موافقة البرلمان بسرعة حتى تتمكن هذه الحكومة الجديدة من العمل على إصلاحات ملموسة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، والرئيس ميشال عون، وقعا مرسوما بتشكيل الحكومة بحضور رئيس البرلمان نبيه بري، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم الأزمة السياسية.

وتفاقم الوضع المتدهور في البلاد بشكل كبير في أغسطس/ آب، عندما أعلن البنك المركزي أنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة مما تسبب بوقف عجلة الحياة العادية وتسبب في العديد من الحوادث الأمنية مما أثار قلق الغرب الذي حذر من حدوث الأسوأ ما لم يتم فعل شيء ما.

وتضم الحكومة الجديدة، مثلما ضمت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها حسان دياب، وزراء اختصاصيين ليسوا من الوجوه السياسية المعروفة لكن ترشحهم أحزاب رئيسية.

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