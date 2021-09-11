الخارجية البريطانية تحيي ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر

أحيت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، في تغريدة عبر "تويتر"، الذكرى الـ20 لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وكتبت الخارجية البريطانية :"اليوم، نتذكر أولئك الذين قتلوا خلال هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. لن ننسى أبدًا أولئك الذين ماتوا في ذلك اليوم وأولئك الذين يعرّضون أنفسهم للخطر لمساعدة الآخرين".

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) September 11, 2021

وأُرفق المنشور بالأعلام البريطانية والأمريكية.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة في تسجيل مصور نشر عشية الذكرى، حض الأمريكيين على الوحدة التي تعد "أعظم نقطة قوة لدينا"، حسب قوله.

وقال بايدن: "بالنسبة لي، هذا الدرس الرئيسي من 11 سبتمبر: في أكثر لحظات ضعفنا وفي التجاذبات التي تجعلنا بشر وفي المعركة من أجل روح أمريكا، الوحدة هي أعظم نقطة قوة لدينا".

وأسفرت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، واستمرت نحو ساعة ونصف، واستخدمت فيها طائرات مدنية مختطفة انطلقت من ثلاثة مطارات أمريكية، كما شارك في الهجوم 19 خاطفا ينتمون لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا).