الولايات المتحدة تدرس تلقيح الأطفال ما بين 5 و11 عاما ضد كورونا

أفادت شركة "فايزر" بأنها تتوقع تقديم البيانات اللازمة للموافقة على إعطاء لقاحها ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

ونقلت رويترز عن الشركة أنه من المحتمل أن تقدم طلبًا لاستخدام اللقاح للأطفال في حالات الطوارئ بعد فترة وجيزة من تقديم تلك البيانات، ورجحت الشركة أن يتبع ذلك خطوة مماثلة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

وفيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين، قالت الشركة إنها يمكن أن تحصل على بيانات السلامة والمناعة الخاصة بهم في شهر أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني.

من جانبها، قالت شركة "مودرنا"، يوم الخميس الماضي، إنها سجلت بيانات جميع المشاركين في تجربة تختبر اللقاح على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا وأنها لا تزال تجري دراسات تحديد الجرعات للفئات العمرية الأصغر.

وصرحت السلطات الصحية الأمريكية بأنه يجب وضع الأطفال في التجارب السريرية تحت الملاحظة لمدة شهرين على الأقل لدراسة الآثار الجانبية، مما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس مسارًا أسرع للسماح باستخدام اللقاح للأطفال في حالات الطوارئ بدلاً من الموافقة الكاملة.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة، إنها تتطلع لإكمال مراجعة البيانات في أسرع وقت ممكن، مرجحة أن يكون ذلك في غضون أسابيع بدلاً من شهور.

جاء ذلك بعدما منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة، الشهر الماضي، على استخدام لقاح فايزر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا بناءً على متابعة لمدة ستة أشهر من التجربة.

وتتعرض الإدارة لضغوط للموافقة على لقاح للأطفال دون سن الـ 12 عامًا بالتزامن مع زيادة في الإصابات التي يغذيها انتشار المتحور "دلتا"، مما أدى إلى تعطيل إعادة فتح المدارس.

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